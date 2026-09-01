Par Remi Gene

Alors que la partie 2 de "Blanco Nemesis" se fait toujours attendre, Booba continue d'occuper le terrain, grâce à ce violent clash contre SDM. Il sort même les dossiers sur sa femme !

C'est "la rentrée des clashs", comme le disait le rappeur Taipan signé chez Bomayé Musik à l'époque (2011). Et s'il y a bien un rappeur français dont on est sûrs qu'il ne loupera jamais cette rentrée, c'est Booba. Le boss du 92i n'en finit plus d'allumer ses adversaires via ses réseaux sociaux, lui qui a à la fois retrouvé un compte Instagram et un compte Twitter. Et après sa petite attaque drôle contre Youssoupha, histoire de se remettre en jambes, il a cette fois décidé de s'en prendre à SDM... et à sa femme.

On le sait, en ce moment, la saison 5 de "Nouvelle Ecole" sort progressivement sur Netflix, et on voit donc SDM un peu partout, lui qui est membre du jury de l'émission. Visiblement, ça a le don d'énerver Booba, en clash avec son ancien protégé depuis de longs mois maintenant. Du coup, le Duc a vu rouge et a décidé d'attaquer Ocho en story, sur les paroles de son hit "Bolide Allemand" :

Et lauiss, ce grand mythomane de 2 mètres 03, la seule fois où je l'ai vu en bolide allemand, c'est quand il conduisait la Mercedes de sa femme, l'ex de Serge Aurier. 93 tu peux pas test.

Dans la story suivante, Booba a reposté une photo de Serge Aurier, sourire aux lèvres, l'air moqueur, avec écrit en légende : "Si t pas content t'as mon numéro je crois", suivi d'un emoji qui rigole. Bref, loin de vouloir apaiser les tensions, Kopp veut vraiment terminer son ancien poulain, après en avoir fait la promotion pendant tant d'années.

Avec toutes ces attaques, la partie 2 de "Blanco Nemesis", dont on ne connait pas la date de sortie, a intérêt à être à la hauteur. Car déjà que Kopp subit les foudres d'Internet depuis la sortie de la première partie, il risque tout simplement de terminer sa carrière une fois pour toutes si le projet n'est pas à la hauteur.