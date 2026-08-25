Booba s'explique sur sa photo polémique avec Vincent Bolloré

Par Remi Gene

Alors qu'il est à nouveau en clash contre tout le monde dans le rap français, Booba est revenu sur sa célèbre photo prise avec Vincent Bolloré, le sulfureux milliardaire tant critiqué.

La rentrée n'a pas encore eu lieu, mais Booba, lui, n'a pas pris de vacances : il a passé l'été à allumer tout le monde sur les réseaux sociaux. En particulier MC Pao, et tous les artistes qui y sont affiliés de près ou de loin. Paolo Rotelli, de son vrai nom, serait un milliardaire qui a décidé de racheter et signer tout ce qui est possible dans le rap game. Une guerre pendant laquelle Kopp s'est vu reprocher sa célèbre photo en compagnie de Vincent Bolloré, sur laquelle il a décidé de revenir, afin de s'expliquer.

Car dans ses angles d'attaque contre MC Pao, il y a de la politique. Le rappeur de Tractopelle Muzik s'affiche régulièrement comme étant proche de certaines figures d'extrême droite comme Meloni ou Trump. Il a même tenu des propos qui semblent racistes sur les femmes de différentes communautés. Sauf que Booba a été pris en photo en compagnie de Vincent Bolloré, impliqué dans plusieurs scandales de corruption en Afrique, et principal soutien financier de l'extrême droite en France actuellement. Du coup, le Duc a été sommé de s'expliquer sur cette photo dont le sujet revenait bien trop souvent. Ce qu'il a fait :

L'histoire de la photo avec Monsieur Bolloré c'est quoi ? C'est l'histoire de B20 et associés qui ont peut-être l'occasion de vendre la marque OKLM, la chaîne OKLM, au groupe Canal + qui appartient au groupe Bolloré. Un rendez-vous est pris. Il y a une poignée de main, une photo est prise. Le deal ne se fait pas. Point à la ligne.

Booba a donc rajouté un peu de contexte à cette phot qu'il traînait comme un boulet depuis plusieurs années maintenant. Pas sûr, cependant, que ça suffise à calmer ses détracteurs, puisque rien ne l'obligeait a priori à effectue recette poignée de main ou à prendre cette photo : pas sûr que tous les hommes d'affaires passent leur temps à faire des photos ou des selfies avec leurs partenaires commerciaux. Ou peut-être tout simplement que Kopp voulait montrer un peu de respect envers celui qui, à travers Vivendi, Universal et Capitol, est aussi lié à son label 92i par un contrat de distribution.

En tout cas, comme d'habitude avec tout ce qui concerne Booba, ça risque de faire parler !