Jul : orage, retards, problèmes de son, le concert au V and B Fest tourne mal

Par Remi Gene

Jul et ses fans ont dû faire face à plusieurs gros problèmes qui ont éclaté autour de son concert prévu au V and B Fest le lundi 24 août, qui a eu lieu à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Bientôt 15 ans de carrière pour Jul, qui avait commencé à faire beaucoup de bruit dès 2013 avec ses mixtapes, puis ses tubes à répétition. Forcément, la fanbase du rappeur marseillais ne cesse de grandir, en même temps qu'il étend son influence sur le game : combien de rappeurs d'aujourd'hui ont des morceaux qui ressemblent à ceux du J il y a 5 ans ? Du coup, l'OVNI multiplie les apparitions en concert ou en showcase. Souvent, ça se passe bien, mais lundi 24 août, son concert au V and B Fest a tourné au cauchemar.

Tout était pourtant réuni pour que la fête soit folle, avec cette soirée spécialement consacrée à Jul, hors de la programmation classique du festival. Une tarification spécifique avait même été mise en place pour ce soir. Tout ça devait donc avoir lieu hier, à Château-Gontier-sur-Mayenne, en plein Pays de la Loire. Mais l'orage a tout foutu en l'air. La météo orageuse, très capricieuse, a entraîné un enchaînement de petits problèmes, à commencer par le retard de l'avion de Jul, de plusieurs heures.

Le concert n'aura donc finalement débuté qu'après 23h, sauf qu'à cause de ce gros retard de vol, Jul et les équipes du festival n'ont visiblement pas eu le temps de faire correctement les balances et les réglages. Si on ajoute à ça plusieurs coupures pendant le show, on comprend que la soirée a été compliquée pour le rappeur ainsi que pour ses fans.

Pas de quoi ternir l'image du rappeur marseillais cependant, mais il sera attendu au tournant par ses fans lors de son prochain show dans la région !