A cause de problèmes techniques, Jul n'a pas pu dévoiler son album gratuitement sur Youtube comme c'était prévu. Cependant, il donne rendez-vous à ses fans en décembre, pour un gros album cette fois.

Qu'on l'aime ou pas, il est impossible de contester le fait que Jul est le rappeur le plus productif et le plus généreux avec ses fans de tout le rap français. Depuis le début de son explosion médiatique, il est sur un rythme situé entre 2 et 4 albums par an, avec à chaque fois un ou deux projets gratuits par an : des albums disponibles uniquement sur Youtube en général, sans format physique, sans sortir sur les plateformes de streaming, juste pour le kiff. Et justement, il devait sortir un album gratuit aujourd'hui, mais un problème technique l'en a empêché.

Le J avait visiblement prévu une sortie d'un album gratuit pour aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2026, mais il a posté un message sur Instagram pour annoncer à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise c'est donc qu'un problème technique l'a empêché de pouvoir sortir son album gratuit comme il l'avait prévu aujourd'hui. Pas plus de précisions concernant la nature du problème, mais on imagine que soit les morceaux on dû être effacés, soit il a perdu une clé USB, ou alors il a perdu les accès à sa chaîne Youtube (moins probable cependant), en tout cas, quelque chose de ce style.

Mais il y a quand même une bonne nouvelle : Jul nous donne rendez-vous en décembre dans son message. Et en général, décembre, c'est le moment de l'année où l'OVNI sort son gros album, ce qui voudrait donc dire qu'il a une sortie prévue en décembre. On a hâte de découvrir ce qu'il nous prépare, car les derniers morceaux qu'il a sorti étaient de bonne qualité. En tout cas, force à lui, force aussi à la team Jul qui attendait son album gratuit, et rdv en décembre !