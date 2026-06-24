Après des mois d'attente et de spéculations, les fans de One Piece ont enfin obtenu une réponse. Netflix a annoncé que The One Piece, le remake de l'œuvre culte d'Eiichiro Oda produit par WIT Studio, débarquera sur la plateforme en février 2027.

Netflix officialise l'arrivée de The One Piece

C'est à travers une publication sur ses réseaux sociaux que Netflix France a confirmé la nouvelle. Le géant du streaming a révélé que The One Piece serait disponible à partir de février 2027, offrant enfin une fenêtre de sortie précise pour ce projet dévoilé initialement en 2023.

Depuis son annonce, cette nouvelle adaptation anime suscite énormément d'attentes. L'objectif est clair : proposer une relecture moderne des débuts de l'aventure de Monkey D. Luffy tout en restant fidèle à l'œuvre originale d'Eiichiro Oda.

WIT Studio aux commandes

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Netflix a confié la production à WIT Studio. Le studio japonais est notamment connu pour son travail sur les premières saisons de L'Attaque des Titans, mais aussi sur Vinland Saga, Ranking of Kings ou encore Spy x Family en collaboration avec CloverWorks.

Cette annonce avait immédiatement rassuré une grande partie de la communauté anime. Réputé pour la qualité de ses animations et sa direction artistique, WIT Studio dispose d'une solide réputation auprès des fans.

Une nouvelle porte d'entrée dans l'univers One Piece

Contrairement à l'anime historique produit par Toei Animation depuis 1999, The One Piece ne remplacera pas la série actuelle. Il s'agit d'un remake complet qui reprendra l'histoire depuis le tout début avec une animation modernisée, un rythme revu et une adaptation plus proche du manga.

L'objectif est également de permettre à une nouvelle génération de spectateurs de découvrir l'univers de One Piece sans avoir à rattraper plus d'un millier d'épisodes.

Un défi de taille quand on sait que l'œuvre d'Eiichiro Oda est aujourd'hui considérée comme l'une des franchises les plus importantes de l'histoire du manga et de l'animation japonaise.

Une collaboration renforcée entre Netflix et One Piece

Cette annonce confirme également la place centrale qu'occupe désormais One Piece dans la stratégie de Netflix. Après le succès mondial de la série live-action lancée en 2023, la plateforme continue d'investir massivement dans l'univers créé par Oda.

Entre la série en prises de vues réelles, les futurs projets dérivés et désormais The One Piece, Netflix semble déterminé à faire de la licence l'un de ses piliers pour les années à venir.

Rendez-vous en 2027

Il faudra encore patienter quelques mois avant de découvrir les premiers épisodes de The One Piece. Mais avec cette date désormais officielle, les fans ont enfin un horizon clair.

Une chose est sûre : février 2027 s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'animation japonaise et pour les millions de fans de l'équipage du Chapeau de Paille à travers le monde.

Fortune, gloire et pouvoir.



THE ONE PIECE, le nouvel animé produit par WIT Studio, en février 2027 sur Netflix. pic.twitter.com/Tt6VQFjsaA — Netflix France (@NetflixFR) June 24, 2026

Théo Afonso