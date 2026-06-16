"Nemesis", la série Netflix la plus hip-hop du moment

Sans faire de bruit, la "nouvelle" série Netflix intitulée "Nemesis" essaie de reprendre à "Power" la couronne pour le titre de série la plus hip-hop du moment, et c'est plutôt réussi.

On le sait, avec la Coupe du monde de football et la finale de NBA, on n'a plus beaucoup de temps pour mater des séries. En plus, c'est bientôt l'été alors on a plutôt tendance à être dehors. Mais si il commence à faire trop chaud pour vous, ou si vous avez du temps à tuer en étant à l'intérieur, il y a une série qui fait bien parler d'elle en ce moment : "Nemesis", dont la première saison est sortie sur Netflix, et qui est clairement la plus hip-hop du moment.

Ces dernières années, c'est plutôt "Power" qui occupait cette place de série "hip-hop". Pas parce que le sujet de la série est le hip-hop ou le rap US, mais plutôt pour la bande son, le cadre, le choix des acteurs, le scénario également : l'ascension de James St. Patrick, tiraillé entre la rue et son rôle d'homme d'affaire. Dans "Nemesis", c'est différent. Déjà, l'action a lieu à Los Angeles, l'ambiance est donc très West Coast, et on suit les aventures d'un flic, Isaiah Stiles, dont le père est un ancien "gangbanger" très connu dans le hood. Un policier qui poursuit donc son "Nemesis", Coltrane Wilder, un braqueur très sérieux et très méticuleux.

On ne va pas vous spoiler le scénario, mais plus les épisodes avancent, plus Isaiah part dans le sombre à la poursuite du braqueur. Mais au-delà du scénario, ce qui rend la série hip-hop, c'est surtout la bande son : beaucoup de G-Funk, forcément, de rappeurs de la West Coast, un peu de trap et quelques titres électro, clairement, que des bons choix, avec même quelques classiques (il nous semble avoir reconnu "C-Walk" de Kurupt et "Murder Was The Case" de Snoop Dogg dans le tas, par exemple). La série a évidemment quelques défauts, comme un rythme effréné qu'il est parfois difficile de suivre, mais aussi quelques trucs un peu "gros" parfois dans le scénario. Cependant, ça se regarde très bien, et on aime beaucoup tout le décor et le "background" de la série.