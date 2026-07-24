Par La rédaction

Quelques mois après avoir multiplié les singles et les freestyles, Nahir signe son retour avec un nouveau projet. Intitulé "En attendant Intégral 3", celui-ci est disponible depuis ce vendredi sur toutes les plateformes de streaming.

Une nouvelle étape dans la saga Intégral

Comme son nom l'indique, En attendant Intégral 3 fait le lien avec la série de projets qui a largement contribué à faire connaître Nahir. Après Intégral en 2021 puis Intégral 2 #POV en 2023, le rappeur continue de développer cet univers qui a façonné son identité artistique.

Composé de 14 titres, le projet mélange morceaux inédits et collaborations attendues !

Un casting solide

Pour ce nouveau projet, Nahir s'est entouré de plusieurs artistes bien connus de la scène rap française.

On y retrouve notamment :

Gradur

DA Uzi

Mous-K

ZZ

Zed

Vacra

Ces collaborations illustrent la volonté du rappeur de proposer un projet varié, alternant morceaux mélodiques, titres plus bruts et ambiances trap. Parmi les morceaux déjà remarqués figurent notamment Chocolat avec Vacra, Passe D avec Mous-K ou encore 5 Étoiles avec Zed.

Une année 2026 bien remplie

Ce projet s'inscrit dans une dynamique particulièrement productive pour Nahir. Depuis le début de l'année, l'artiste enchaîne les sorties, entre les épisodes de la série Mission : Impossible & Évasion, plusieurs freestyles et de nombreux extraits qui ont entretenu l'attente autour de ce nouveau chapitre.

Déjà auteur des albums Rihan et Rien Sans Lien, Nahir continue de faire évoluer son univers tout en restant fidèle à l'ADN qui lui a permis de s'imposer parmi les rappeurs les plus réguliers de sa génération.

Un avant-goût d'Intégral 3

Avec En attendant Intégral 3, Nahir ne cache pas ses intentions : préparer le terrain pour la suite de l'une de ses sagas les plus appréciées. Ce format intermédiaire lui permet de maintenir le lien avec son public tout en dévoilant de nouvelles collaborations et en explorant différentes sonorités.

Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, le projet devrait rapidement trouver sa place dans les playlists des amateurs de rap français. Reste désormais à savoir quand Intégral 3 sera officiellement dévoilé, une annonce que les fans attendent déjà avec impatience.