Nahir passe en mode manga pour le clip de "Bénévole"

Une bonne idée pour un clip original !

Nahir a encore bien fait parler de lui au début de l'année 2025, avec la sortie de son projet "Rien sans Lien" en janvier, mais aussi le morceau "Moneygram 3" avec Freeze Corleone. Cette semaine, on le retrouve en solo pour son premier vrai clip depuis 5 mois, afin d'accompagner son tout nouveau titre "Bénévole". Un morceau qui n'est sur aucun projet, mais qui annonce peut-être quelque chose comme une réédition par exemple, on vous tient au courant. Pour la vidéo, le rappeur et ses équipes ont eu une belle idée, avec l'inspiration clairement manga de la vidéo. D'ailleurs, une partie de la vidéo se déroule clairement dans un restaurant japonais, avec apparemment un conflit entre l'employé qui travaille beaucoup, et le chef cuistot. On vous laisse découvrir la suite de l'histoire !