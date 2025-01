Nahir et Freeze Corleone mettent le feu dans "Moneygram Part.3"

On est déjà peut-être sur l'un des feats de l'année !

On est peut-être déjà sur le feat de l’année ! Alors que Nahir vient d’enflammer le début d’année 2025 avec son nouveau projet "Rien Sans Lien", sorti ce vendredi 31 janvier, il enchaîne avec un véritable banger en collaboration avec Freeze Corleone. Les deux rappeurs, qui ont déjà prouvé leur alchimie par le passé, livrent ici une troisième partie explosive de "Moneygram", qui s’annonce comme un classique instantané.

Sur une prod très sombre, Nahir et Freeze Corleone montrent une fois de plus toute la fluidité de leur feat, enchaînant les punchlines tranchantes et découpant la prod avec une aisance déconcertante. Entre flows percutants et ambiance obscure, ce morceau est parfait pour commencer le week-end en puissance !