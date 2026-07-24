D4vd fait face à la peine capitale après la découverte de traces de sang dans son garage

Par Remi N

Actuellement en procès pour l'affaire du meurtre de Céleste Rivas, D4vd va devoir se dévérouiller avec la découverte de nouvelles preuves accablantes, qui pourraient l'emmener sur la chaise électrique...

Accusé d'avoir tué puis démembré Celeste Rivas Hernandez, une adolescente de 14 ans, D4vd fait face à l'une des affaires judiciaires les plus médiatisées de ces dernières années. Alors que l'artiste nie les faits, les procureurs ont présenté de nouveaux éléments lors de son audience préliminaire.

Des traces de sang relevées dans son garage

Lors du deuxième jour de l'audience, une experte du LAPD a détaillé les analyses effectuées dans le garage de la maison louée par D4vd, située dans les Hollywood Hills.

Selon son témoignage, des tapis en caoutchouc présentant plusieurs entailles ont réagi positivement aux tests BLUESTAR, utilisés pour détecter d'éventuelles traces de sang. D'autres marques suspectes auraient également été retrouvées près d'un chargeur Tesla, d'un rameur, sur un sac-poubelle et une bâche. Les enquêteurs estiment que certains indices pourraient laisser penser à un nettoyage des lieux.

Une tronçonneuse toujours introuvable

L'accusation affirme également qu'une tronçonneuse Makita commandée par D4vd via Postmates en mai 2025 n'a jamais été retrouvée. Selon les procureurs, cet outil aurait servi à démembrer le corps de la victime présumée, une version fermement contestée par la défense.

Le parquet avance un mobile financier, estimant que l'artiste aurait voulu protéger sa carrière musicale, la jeune fille étant susceptible de devenir un témoin clé dans une enquête pour abus sexuels.

D4vd encourt la peine capitale

En cas de condamnation pour meurtre avec circonstances aggravantes, abus sexuels sur mineur et mutilation illégale de restes humains, D4vd risque la prison à vie sans libération conditionnelle ou la peine de mort.

Les procureurs ont confirmé qu'ils réclameraient la peine capitale. De son côté, D4vd continue de clamer son innocence et conteste l'ensemble des accusations portées contre lui.