Affaire D4vd : la famille de Celeste Rivas Hernandez dément fermement toute accusation de “paiement” ou d’accord financier

La famille de Celeste Rivas Hernandez, adolescente de 14 ans au cœur d’une affaire criminelle impliquant le chanteur D4vd, rejette catégoriquement les rumeurs selon lesquelles elle aurait reçu de l’argent ou conclu un accord financier avec l’artiste. Ces spéculations, largement diffusées en ligne, sont qualifiées de fausses par les proches de la victime.

Des rumeurs virales rapidement démenties

Depuis plusieurs jours, des allégations circulant sur les réseaux sociaux et certains forums affirment que la famille de Celeste Rivas Hernandez aurait été “payée” par D4vd afin de garder le silence sur leur relation présumée.

Ces rumeurs ont pris de l’ampleur dans un contexte déjà très médiatisé autour de l’enquête visant le chanteur, accusé dans une affaire criminelle extrêmement grave. Par l’intermédiaire de leur avocat, Patrick Steinfeld, la famille de la victime a formellement démenti ces accusations.

Le père de Celeste, Jesus Rivas, affirme n’avoir jamais eu aucun contact avec D4vd et rejette toute idée de compensation financière. Il insiste sur le fait que la famille n’a “reçu aucun argent” de la part du chanteur ou de son entourage, et qu’aucun accord de ce type n’a jamais existé.

Une famille sous pression médiatique

Les proches de Celeste expliquent également vivre une situation extrêmement douloureuse depuis la médiatisation de l’affaire et la diffusion de détails judiciaires particulièrement choquants.

Selon leur avocat, la famille tente avant tout de faire son deuil et de faire face à la pression médiatique, tout en subissant la propagation de fausses informations en ligne . L’affaire reste en cours d’instruction, et D4vd (de son vrai nom David Anthony Burke) continue de nier les accusations portées contre lui. Il a plaidé non coupable et son équipe juridique conteste les éléments avancés par le parquet.

LAPD NEWS: “Detectives from Los Angeles Police Department, Robbery-Homicide Division have arrested David Burke, a 21-year-old resident of Los Angeles, for the murder of Celeste Rivas. Burke is being held without bail.” — LAPD PIO (@LAPDPIO) April 17, 2026

Dans ce contexte très médiatisé, de nombreuses rumeurs circulent, ce qui contribue à alimenter la confusion autour des faits et des positions des différentes parties. La famille de Celeste Rivas Hernandez appelle implicitement à la prudence face aux informations non vérifiées circulant en ligne. Elle insiste sur un point central : aucune somme d’argent n’a été versée, et toute affirmation contraire est fausse.