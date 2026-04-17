D4vd officiellement arrêté pour le meurtre de Celeste Rivas

Le rappeur D4vd, qui était le principal suspect dans cette affaire, vient d'être arrêté pour le meurtre de Celeste Rivas, avec qui il entretenait une relation ambigüe.

C'est l'un des faits divers dont la presse a le plus parlé ces derniers mois, mais il faut dire aussi que l'historie est particulièrement horrible. En septembre 2025, le corps de Celeste Rivas, en état de décomposition avancé, est découvert dans le coffre d'une Tesla appartenant au rappeur D4vd, qui se retrouve donc suspecté du meurtre. Petit à petit, les preuves d'une relation de type amoureux entre les deux individus s'accumulent, et aujourd'hui, c'est le rappeur lui-même qui vient d'être arrêté pour le meurtre de la jeune fille de 14 ans.

En effet, hier, 16 avril, le rappeur a été arrêté et conduit en détention par la police de Los Angeles, sous la supervision de la division homicides/vol, ce qui ne sent clairement pas bon pour D4vd. Comme il avait déjà été entendu au début de l'affaire par les autorités, on imagine que cette fois, s'ils l'arrêtent, ce n'est pas pour vérifier son alibi ou autre: c'est pour le foutre en prison. Le parquet de Los Angeles a d'ailleurs déclaré qu'ils communiqueront des informations supplémentaires dès lundi, et ça sent donc la mise en examen à plein nez.

Cela faisait plus d'un an que la jeune fille avait disparu avant de réapparaître dans le coffre de la tesla de D4vd, la veille de ses 15 ans. Le simple fait qu'elle et le rappeur de 21 ans, entretenaient une relation (ce que les autorités tentent toujours de confirmer, et qui n'est donc pas certain) devrait déjà suffire à l'envoyer en prison pour longtemps. Le rappeur est, en attendant, placé en détention, sans possibilité de caution.