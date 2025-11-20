D4vd suspect principal dans l'affaire du cadavre de Celesta Rivas retrouvé dans son coffre

Le fait divers concernant D4vd avait fait le tour du web, à cause du caractère horrible des faits.

Le 9 septembre 2025, la police découvrait dans le coffre d'une Tesla un sac en plastique contenant un corps démembré. Le véhicule était stationné dans une rue à Los Angeles, mais les patients l'ont signalé à cause de l'odeur atroce qui s'en dégageait, provoquant l'intervention de la fourrière, puis de la police, qui a fait la découverte macabre. Difficilement, (en raison de l'état de décomposition), le cadavre est identifié comme étant Celeste Rivas. Le véhicule dans lequel était le corps appartenait à un rappeur/chanteur, D4vd, qui est désormais principal suspect dans l'affaire.

Il faut dire que plusieurs indices pointaient en direction de l'artiste, qui avait notamment appelé une de ses chansons du même nom que celui de la jeune fille décédée. Le rappeur et l'adolescente possédaient également un tatouage identique et assez spécifique. Selon la mère de Celesta, la jeune femme entretenait une relation malsaine avec un certain "David". Et désormais, TMZ a annoncé que les autorités de Los Angeles considéraient D4vd comme le principal suspect dans l'affaire, qui s'est transformée en homicide bien que les causes du décès n'ont pas encore été déterminées.

L'enquête avance que le meurtrier n'aurait pas agi seul, et aurait probablement bénéficié d'une aide extérieure pour démembrer le corps. De son côté, D4vd n'a toujours pas pris la parole sur l'affaire, et n'a pas avancé d'explication sur le fait qu'un cadavre décomposé se trouvait dans le coffre de sa Tesla. On dirait que ça ne sent pas bon pour lui...