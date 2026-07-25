Par Théo Afonso

Future continue d'empiler les succès. Quelques jours seulement après sa sortie, The Real Me s'est installé à la première place des classements américains, offrant au rappeur d'Atlanta un 12ᵉ album numéro un de sa carrière.

Un retour gagnant

Attendu depuis plusieurs semaines, The Real Me marque le retour de Future avec son premier véritable album solo depuis I Never Liked You en 2022. Composé de 22 titres, le projet est porté par le single Radio et adopte un ton plus introspectif que les précédentes sorties de l'artiste.

À sa sortie, l'album a immédiatement trouvé son public. Grâce à ses solides performances en streaming et à ses ventes, The Real Me s'est hissé directement à la première place des classements américains, ajoutant une nouvelle ligne au palmarès déjà impressionnant de Future.

Billboard 200: #1(new) Future (@1future), The Real Me 131,000 [120.29 million on-demand streams | 13,000 pure sales]. — chart data (@chartdata) July 19, 2026

Une légende toujours au sommet

Avec ce 12ᵉ numéro un, Future rejoint le cercle très fermé des artistes ayant dominé le plus souvent les charts américains. Depuis le début des années 2010, le rappeur enchaîne les projets à succès et s'est imposé comme l'un des piliers de la trap d'Atlanta.

Des albums comme DS2, HNDRXX, High Off Life ou encore I Never Liked You ont tous contribué à construire une discographie devenue incontournable. À cela s'ajoutent les deux albums collaboratifs avec Metro Boomin, We Don't Trust You et We Still Don't Trust You, qui ont eux aussi rencontré un immense succès commercial.

Un album plus personnel

Dès l'annonce du projet, Future avait laissé entendre que The Real Me serait différent de ses précédents albums. À travers plusieurs vidéos promotionnelles, il évoquait son évolution personnelle, le poids de la célébrité et la nécessité de rester fidèle à lui-même malgré le succès.

Cette approche plus introspective se retrouve dans plusieurs morceaux du projet, sans pour autant abandonner les sonorités trap qui ont fait sa réputation. Le rappeur y alterne titres mélodiques, productions percutantes et morceaux plus personnels, offrant un aperçu de son évolution artistique.

Une carrière qui ne ralentit pas

Alors que beaucoup d'artistes peinent à conserver leur popularité sur la durée, Future continue de dominer les plateformes de streaming et les classements. Son influence dépasse largement le cadre du rap américain : il reste l'une des principales références de la trap moderne et inspire une nouvelle génération d'artistes à travers le monde.