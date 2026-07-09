Future dévoile la tracklist de "The Real Me", avec 22 titres et 0 featurings

Alors que son projet sort ce soir, Future a décidé de révéler la tracklist de son album "The Real Me" : 22 titres, 0 feats, ça s'annonce comme un projet très personnel, sur lequel Future aura des choses à dire.

Il est devenu en l'espace de quelques années un des rappeurs les plus influents de la scène rap US. On peut même dire qu'il est peut-être le rappeur le plus influent de la scène actuelle depuis presque 15 ans : on parle évidemment de Future. Artiste d'Atlanta, à la pointe de la scène trap, avec un nombre de hits incalculable, des refrains rentrés dans la légende ("Tapout", "Mask Off", "3500", "Love Me",...), il s'apprête à faire son retour avec un nouvel album, "The Real Me", dont il vient de révéler la tracklist.

On n'est plus qu'à quelques heures de la sortie de l'album de Future, "The Real Me", qui sera disponible à partir de 00h01 le 10 juillet. Un projet charnière pour le rappeur, qui sort d'une période mouvementée, après avoir quasiment provoqué le plus gros clash de ces dernières années dans le rap US entre Drake et Kendrick Lamar, qui a débuté sur son propre projet, "We Don't trust you". Après avoir beaucoup brillé dans différents featurings, en "donnant" des hits à énormément d'artistes du rap game, c'est en solo qu'on retrouve Pluto cette semaine, avec cette tracklist qui affiche 22 morceaux, dont 0 featurings annoncés (il y aura peut-être des surprises cachées).

On imagine donc que le ton de l'album sera très personnel, intimiste, et ça collerait d'ailleurs assez bien avec le nom du projet. Dernièrement, il s'est confié sur sa difficulté à trouver l'amour, thème qui risque de revenir dans l'album. Au niveau des sonorités, on devrait rester sur quelque chose de très trap, logique pour un gars d'Atlanta, avec pas mal d'autotune, mais Future a toujours été un des rappeurs à utiliser le mieux cette technologie. On a hâte d'être à ce soir pour découvrir tout ça !