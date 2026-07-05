Future cherche le "véritable amour", mais...

Future est toujours à la recherche de l'âme sœur, mais il pose une condition : la dame doit accepter son style de vie, et les détails concernant tout ça ne sont pas très vendeurs...

Si on devait nommer le plus grand "toxic boy" de l'histoire du rap US, Future serait probablement le numéro 1 de notre liste. Une partie de sa réputation est d'ailleurs clairement basée là-dessus, et il n'hésite pas à en parler dans ses sons : il a au moins 7 baby mamas recensées, à qui il paie une pension chacune. Il a même séduit la femme de Scottie Pippen pour se venger du basketteur qui lui avait refusé un autographe lorsqu'il était gamin. Cependant, le rappeur est un grand romantique, à la recherche du véritable amour, mais il y a un "mais"...

Car il y a toujours un "mais", avec Future, lorsqu'il parle d'amour. L'artiste aime bien se faire passer pour un gars torturé, romantique contrarié, en qui les meufs n'auraient pas confiance en raison de son "lifestyle", mais la vérité, c'est juste qu'il aime trop le sexe et les femmes en général pour pouvoir construire quelque chose de sérieux avec une seule personne. Dans une de ses stories Instagram postée ces derniers jours, on pouvait lire :

Mais j'aime le véritable amour. Je ne veux pas d'un amour factice. Le vrai amour, c'est comme avoir une autre vie. C'est comme faire un nouveau hit. Combien de gens peuvent prétendre à ça ?

Plus tard dans sa story, Future affirme vouloir se marier, mais pas à la mauvaise personne : il veut trouver "la bonne", pour progresser, mais explique ensuite que cette femme devra accepter le fait qu'il fréquente d'autres femmes et l'aimer quand même :

Si tu me vois avec une autre femme en lui tenant la main, tu dois être genre 'N*gro, je t'aime quand même'. Je t'aime même quand tu tiens la main d'une autre femme. Ce n'est pas bien, mais c'est ça l'amour inconditionnel. Je reste moi-même. Peu importe le reste. Tu m'aimes pour celui que je suis, que j'ai des tentations ou pas.

Il explique ensuite que c'est aussi un des sens cachés derrière son nouvel album, "The Real Me", pour lequel il explique qu'il arrive à un moment de sa vie où il veut s'assumer pleinement, car il ne veut plus souffrir du fait de masquer certains aspects de sa personnalité pour plaire, et veut montrer aux gens qui il est vraiment. Un programme prometteur, on en saura plus lors de la sortie du projet le 10 juillet !