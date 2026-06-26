Future annonce la date de sortie de son nouvel album "The Real Me" !

L'attente touche à sa fin pour les fans de Future. Le rappeur d'Atlanta a enfin dévoilé la date de sortie de son prochain album, accompagné d'un premier single.

C'est officiel, Future est de retour. Le rappeur américain a annoncé que son nouvel album, "The Real Me", sortira le 10 juillet. Pour teaser ce projet et faire monter la hype, il l'a qualifié "d'album du siècle" sur les réseaux sociaux. En parallèle, il a également teasé un "Pluto Summer", laissant entendre qu'il compte bien marquer l'été avec cette nouvelle sortie.

Pour lancer la machine, Future a balancé ce matin "Radio", le premier extrait de "The Real Me". Une première mise en bouche avant l'arrivée de l'album le mois prochain.

L'album marquera le grand retour de Future depuis ses deux projets communs avec Metro Boomin, "We Don't Trust You" et "We Still Don't Trust You". Depuis, l'artiste est resté actif avec plusieurs collaborations, notamment son retour aux côtés de Drake sur "Ran to Atlanta" ou encore "Game Time" avec Tyla pour la Coupe du monde 2026. Les attentes sont déjà énormes autour de "The Real Me", qui s'annonce comme l'un des projets les plus attendus de cet été.