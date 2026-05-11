Future va rapper lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2026

Plus que quelques semaines à patienter avant le début de la Coupe du Monde 2026, mais on sait déjà que Future va venir rapper lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition.

Dans un mois tout pile, le 11 juin 2026, le coup d'envoi sera donné pour la Coupe du Monde 2026 de football. Un évènement évidemment très attendu par les fans de football du monde entier, et qui sera organisé conjointement par trois pays : le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Avec le contexte géopolitique tendu en ce moment, ça risque d'être assez mouvementé, et intéressant à suivre. Alors que les marques, comme Lego, ont déjà commencé à tout revisiter sauce football, on apprend aujourd'hui que Future devrait rapper lors de la cérémonie d'ouverture.

Avec cette organisation de la Coupe du Monde par trois pays, le protocole risque d'être un peu chamboulé, au niveau du déroulé des évènements. Alors que la compétition débute le 11 juin, une cérémonie d'ouverture va également avoir lieu le 12 juin, aux States, lorsque les USA affronteront le Paraguay au SoFi Stadium de Los Angeles (à Inglewood, plus précisément). Et d'après le média américain The Athletic, Future fera donc partie des artistes présents lors de la cérémonie d'ouverture américaine.

Il y aura également deux autres cérémonies d'ouverture, une au Canada et l'autre au Mexique, qui devraient durer environ 90 minutes chacune. Au niveau américain, Katy Perry est également annoncée par les médias comme participant à la cérémonie, tout comme la rappeuse thaïlandaise Lisa. Evidemment, on va suivre ça de près, car d'autres rappeurs américains seront peut-être de la partie. Par contre, on vous l'annonce déjà un mois à l'avance : la cérémonie d'ouverture la plus symbolique sera forcément la cérémonie mexicaine, seul vrai pays de football parmi les trois pays organisateurs, avec une population qui vit et mange football toute l'année.