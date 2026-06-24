Future a-t-il volé une instru de Vald pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde ?

La vidéo commence à faire le buzz depuis quelques jours : Vald affirme que Future aurait volé l'instrumentale de "Régulation Reloaded" pour performer son morceau "Game Time" lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde.

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 a été donné il y a presque deux semaines désormais, et on a déjà eu droit à plusieurs matchs de folie, même si le niveau global de la compétition reste pour le moment relativement bas en raison du très grand nombre d'équipes. Trois cérémonies d'ouverture ont eu lieu à trois moments différents, dans chacun des trois pays hôtes. En ce qui concerne les Etats-Unis, c'est Future qui a fait forte impression, en performant son nouveau morceau "Game Time" au milieu de la pelouse. Sauf que l'instru du morceau aurait été volée à Vald !

C'est en tout cas ce que le rappeur français affirme, dans une vidéo qui a commencé à faire le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Et c'était de toutes façons une évidence : quand on entend l'instru de "Game Time", produite par Cirkut, ou celle du morceau "Régulation Reloaded", produite par Todiefor, BBP et Vladimir Cauchemar, c'est quasiment la même chose. Dans la vidéo, on peut entendre Vald, assis face caméra aux côtés de Todiefor, dire :

Future nous a volé notre prod pour faire la chanson de la Coupe du Monde, voilà. Et il l'a interprétée à l'ouverture de la Coupe du Monde [...] Donc merci les américains, hein Todie, désolé, c'est le jeu, c'est le jeu. [...] Impossible qu'on gagne de l'argent avec cette histoire ?

Evidemment, Todie lui a directement répondu "non", avant d'éclater de rire. Il faut dire que même du côté de Vald, l'accusation n'est pas sérieuse : les artistes français savent bien qu'ils ont simplement utilisé le même sample que Future pour l'instru de leur morceau, qui est certes sorti avant, mais ce n'est pas suffisant pour accuser quelqu'un de plagiat ni de vol. Le cas de figure est déjà arrivé des dizaines de fois dans l'histoire du rap, et personne ne s'est jamais trop affolé. Bref, pas de vol de la part des américains, même si ça permet au V de nous offrir une petite séquence assez drôle, et que c'est l'occasion d'aller réécouter "Régulation Reloaded", un des meilleurs morceaux de la réédition électro de son projet "Pandémonium" sorti l'année dernière.