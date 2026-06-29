Future tout en mélodie sur "Radio"

En quelques jours, le nouveau clip de Future a déjà fait pété le million de vues, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter.

Parmi toutes les têtes d'affiche qui ont prévu de sortir un album dans le rap US en 2026, il y a évidemment Future, à ne pas négliger. Le rappeur d'Atlanta continue son run légendaire, et son album "The Real me" devrait voir le jour le 10 juillet prochain. En attendant, il vient de dévoiler un nouvel extrait, "Radio", un single tout en mélo accompagné d'un visuel très réussi dans lequel on le retrouve devant ce qui ressemble à une trap house entièrement peinte en jaune. Et comme el compteur de vues dépasse déjà le million en moins de 3 jours, on imagine qu'on risque d'entendre ce titre très souvent dans les prochaines semaines !