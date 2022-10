Booba : rumeurs autour d'un nouveau projet

Le nom "Blanco Nemesis" refait surface.

La rumeur grandit de plus en plus sur Twitter, concernant un possible retour de Booba avec un nouvel opus. Si le Duc n’a encore rien confirmé (ou démenti), la théorie de l’album "Blanco Nemesis" refait surface.

L’ère d’Internet prouve encore une fois, qu’il suffit de pas grand-chose pour affoler la Toile, surtout quand le sujet se nomme B2O. Cette fois-ci, le rappeur n’est pas l’instigateur d’un nouveau buzz, puisque c’est un internaute qui a mis le feu aux poudres. Ce dernier a compilé dans un thread douze extraits de morceaux (plus ou moins courts) que le rappeur a partagé sur ses réseaux au fil des années. Des sons jamais dévoilés entièrement, mais qui pourraient, selon lui, composer les titres de l’album "Blanco Nemesis". À côté de ça, le Duc qui est pourtant très actif ses les réseaux, n’a pas commenté l’affaire. Un bon moyen (volontaire ou non) d’alimenter encore plus les rumeurs.

Pour comprendre d’où vient le fameux nom "Blanco Nemesis", il faut remonter à 2020. À cette époque, dans une story, Kopp avait laissé apparaître le nom de d’une playlist nommée "Blanco Nemesis" composée de plusieurs fichiers audios. Sachant que l’artiste avait dévoilé 5 ans auparavant son opus "Nero Nemesis", les fans ont immédiatement imaginé qu’il s’agissait de la suite. Cependant, le projet n’a jamais vu le jour et "Blanco Nemesis" en est resté au statut de "légende urbaine". Une histoire qui rappelle fortement celle d'un certain Dr. Dre.

Aujourd’hui, il n’aura suffi que d’un tweet pour relancer la théorie, alors même que Booba a confirmé à plusieurs reprises que son dixième album "Ultra" serait le dernier. La publication en question a été aimée plus de 4000 fois et le #blanconemesis s’est retrouvé en tendance très rapidement.

Selon certains Twittos, la théorie du mystérieux opus est plausible pour plusieurs raisons. En premier lieu, le silence de Booba, mais surtout l’annonce de l’album de Gims, "Les dernières Volontés de Mozart", le 2 décembre prochain. En effet, Kopp pourrait, lui aussi, dévoiler un projet le même jour que son ennemi afin de concurrencer ses chiffres de ventes. Lui qui se moquait récemment de l’annonce du chanteur, il faut avouer qu’une action de ce genre ne serait pas impossible, ou inédite, de la part du roi de la provoc’.

Beaucoup de questions qui restent donc sans réponse. Vous pensez que Booba va nous en dire plus ?