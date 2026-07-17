Desiigner arrêté et soupçonné d'avoir poursuivi une femme avec un marteau

Par Remi N

Complètement disparu depuis son succès avec "Panda", Desiigner refait la une des médias pour une sombre affaire de violences conjugales : il aurait poursuivi une femme avec un marteau.

L'avènement de la trap pendant la deuxième moitié des années 2000 a complètement renouvelé le roster du rap US, en amenant au sommet des artistes nouveaux, dont on n'avait presque jamais entendu parler. Certains ont marqué l'histoire et ont laissé leur empreinte dans le game sur la durée. D'autres, par contre, ont explosé en vol, devenant des "One Hit Wonder" : un gros succès, et ça part aux oubliettes. C'est le cas de Tay-K, ou Bobby Shmurda par exemple, mais aussi de Desiigner. Après son hit mondial "Panda", il n'a fait que décliner, et le voilà aujourd'hui embarqué dans une sale histoire de violences conjugales à coup de marteau.

On vous a dit que Desiigner avait disparu après "Panda", ce qui n'est pas tout à fait vrai : le rappeur de Brooklyn a sorti plein d'autres morceaux, mais qui ont quasiment tous fait un flop. Plus personne ne parlait de lui dans les médias, jusqu'à aujourd'hui : l'artiste de 29 ans a été arrêté en Caroline du Nord le 15 juillet d'après les informations dévoilées par Complex, par le bureau du shérif du comté d'Horry, parce qu'il avait poursuivi une femme, armé d'un marteau. La jeune femme, qui est visiblement sa petite amie, a expliqué aux enquêteurs qu'ils ont eu une dispute à propos du fait de décrocher une télé du mur de leur domicile.

Le rappeur aurait alors pris un marteau pour fracasser le smartphone de sa go. La victime présumée aurait réussi à s'enfuir chez un voisin, mais le rappeur aurait quand même eu le temps de la jeter à terre et de lui balancer son sac par dessus la cloture. Mais ça ne s'arrête pas là : Desiigner aurait ensuite saccagé le véhicule du voisin chez qui la dame s'était réfugiée à coups de marteau et de tournevis. Pour tout ça, le rappeur a donc été arrêté et fait face aux charges suivantes : violences conjugales au deuxième degré, maltraitance sur des biens personnels et risquerait au minimum 5 ans d'emprisonnement. Il aurait d'ailleurs été aussi arrêté en mars, encore pour des faits de violences conjugales, mais aucun média américain n'a pu mettre la min sur le dossier à l'heure où on écrit ces lignes.