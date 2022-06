Desiigner arrêté, son échange violent avec la police

Il n'a apprécié du tout...

Desiigner a eu un échange assez violent avec le département de police de Los Angeles après avoir été arrêté mercredi 1er juin. Selon TMZ, l'interprète de "Panda" aurait été interpellé pour conduite sans permis et pour les vitres teintées qui équipent son véhicule. Il a ensuite été filmé en train d'invectiver et même insulter l'agent qui a procédé à son arrestation. Il l'a notamment traité de "s*lope raciste" avant de s'apercevoir qu'on le filmait et de demander à l'officier s'il sait qui il est...

D'autres sources ont ensuite affirmé au média américain que l'officier a fini par appeler des renforts. Les agents qui sont arrivés ont ensuite eu une discussion avec le rappeur pour résoudre le conflit. Desiigner a finalement signé son procès-verbal et a pu partir.

À la fin de l'année dernière, Desiigner a sorti un titre intitulé "Letter to Ye", qui était dédiée à son ancien collaborateur Kanye West. La piste a montré un jeune homme contemplatif qui réfléchissait aux sommets qu'il avait atteints lorsqu'il était signé sur la structure de Ye, G.O.O.D MUSIC à l'âge de 17 ans. Finalement, il a raconté ses déboires avec le label avant de demander et d'obtenir sa liberté.