Desiigner dans la peau d'un géant à New-York dans le clip de "Bigger And Bigger"

Par La rédaction

Un nouvel extrait clippé de son futur projet.

La mort de Takeoff l’a beaucoup affecté, au point d’évoquer une retraite prématurée. Mais Desiigner continue bel et bien le rap. À la fin de l’année 2022, le rappeur américain dévoilait un nouveau single, "Bigger And Bigger", où il évoque dans un flow empreint d’egotrip son succès grandissant. Un gros banger extrait de son prochain projet, dont il dévoile aujourd’hui le visuel. Réalisé par Daniel CZ, il met en scène Desiigner dans la peau d’un géant, déambulant dans les rues de New-York tout en crachant son feu.