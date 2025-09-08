Quand Vald interview Bigflo lors du Zevent et annonce un nouveau projet !

Et les deux artistes ... ont discuté de rap !

Ce week-end, internet ne parlait que d’un événement : le ZEvent. Pour sa 9e édition, le gros marathon caritatif monté par Zerator a encore fait exploser les scores sur Twitch. Résultat : plus de 16 millions d’euros récoltés pour la lutte contre le cancer, un record historique qui prouve la puissance de l’événement.

Et forcément, avec un casting XXL, il y avait aussi un peu de rap dans l’air. Bigflo a répondu présent, tout comme Vald, invité par Joyca. Leur mission ? Pondre un son électro, histoire de coller à la nouvelle DA du V, qui mélange électro et rap dans ses shows. Une collab’ cheloue mais efficace, validée par le youtubeur aux millions d’abonnés.

Mais le vrai moment fort, c’est arrivé quand Joyca s’absente une minute. Là, on se retrouve avec Vald et Bigflo en freestyle d’interview, en mode confidentiel devant des milliers de viewers.

C’est Bigflo qui balance la bombe :

"Là on est sur un projet, on a un album mais c’est peut-être une mixtape ! Un peu moins produit, moins album, où on se prend moins la tête."

Derrière, il tente même de motiver le V à faire pareil :

"Tu pourrais sortir une mixtape, une fois, avec pas trop de promo."

Sauf que Vald reste sceptique :

"Le problème, c’est la vision des gens sur la mixtape. Il y a trop d’albums à gérer, ils ne vont pas gérer la mixtape de l’autre..."

Mais Bigflo lâche pas l’affaire :

"Oui mais c’est une mixtape du V ! Tu peux te lâcher, tu fais des dingueries que t’as pas pu mettre sur les albums."

Un échange inattendu, capté en direct, qui montre à quel point le ZEvent dépasse son cadre initial. Entre charité, gaming, et même des discussions sur le futur du rap français, l’événement a encore prouvé qu’il était un vrai carrefour de culture.