Bigflo & Oli se baladent à "Londres en Mars"

Les deux frères continuent à distribuer les ros morceaux et les gros clips.

Bigflo & Oli continuent leur tour du monde, et après New-York en décembre et Mexico en janvier, les voici de retour en Europe, plus exactement, à "Londres en Mai". Un freestyle dans une ambiance beaucoup plus mélancolique et pluvieuse, forcément, car on est en Angleterre, et c'est Bigflo qui ouvre le bal avec quelques punchlines bien senties, et surtout des flows très solides. On imagine que ceux qui pensaient qu'ils ne savaient pas rapper, ou moins bien que son frère, son assez surpris ! Puis Oli enchaîne, avec lui aussi beaucoup de technique et de punchlines, bref, globalement, un freestyle qui fait plaisir à écouter, comme les précédents ! Petite mention spéciale au maillot jaune de Titi chez les Gunners, on valide fort, évidemment.