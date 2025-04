Wiz Khalifa pense que la terre est plate

Vous voyez dans quel état il est ce pauvre Wiz Khalifa ? Quand on vous dit que la drogue c'est mal...

Wiz Khalifa vient de frapper plutôt fort avec la sortie de son projet "Kush & Orange Juice", le vendredi 18 avril 2025. Un album qui, en quelques jours, n'a pas battu de records de ventes, mais qui s'en sort tout de même plutôt bien et qui comporte quelques très bons morceaux, et de gros featurings. Largement suffisant pour lui permettre de partir faire le tour des podcasts et des interviews, où il est plutôt un bon client. Parfois même un peu trop : le rappeur vient de s'afficher en disant que pour lui, la terre était plate.

Wiz Khalifa était en effet de passage dans l'émission The Joe Budden Podcast, animée par Joe Budden, évidemment. Comme d'habitude, le frérot avait l'air bien défoncé, et ils en ont profité pour lui posé la question : "La terre est-elle ronde ?". La réponse du rappeur va vous étonner : "Je dirais plutôt… non". Melyssa Ford, qui co-host l'émission, lui demande alors de quelle forme il pense qu'est la terre.

Je crois juste que nous vivons sur une surface plane, genre, une énorme surface plate. C'est surtout parce que j'ai beaucoup voyagé [...] Je pense qu'il y a beaucoup plus de masses, de continents que ceux qu'on voit. Car il n'y en avait qu'un seul auparavant, et ça s'est étalé par la suite.

Wiz Khalifa explains why he thinks the Earth is flat 🌍 pic.twitter.com/xiktlTrJrX — RapTV (@Rap) April 22, 2025

On imagine qu'il fait plus ou moins référence au supercontinent ancien de la Pangée, et explique qu'il y a donc beaucoup plus de terres émergées que l'humain n'a pas encore découvert, puis après, il continue à dire quelque chose d'encore moins compréhensible :

Parce que quand je voyage, les routes qu'on prend et comment on les prend, ce n'est pas possible de monter et de descendre. Tu vas juste tout droit. C'est la seule raison pour laquelle je pense ça.

Wiz Khalifa va ensuite un peu plus loin, en changeant légèrement de sujet et en affirmant qu'il ne croyait pas en l'exploration spatiale :

Je ne crois pas du tout dans l'exploration spatiale. Je ne pense pas qu'ils aient exploré l'espace autant qu'ils disent qu'ils l'ont fait.

Bref, encore une discussion hautement intéressante entre plusieurs éminents scientifiques, qui tirent leurs preuves du fait d'avoir… pris l'avion. On dirait que la méthode utilisée par Kanye West de dire n'importe quoi pour devenir viral a fait des émules, en tout cas, on espère que c'est ça. Car si ce n'est pas le cas, ça veut juste dire que Wiz Khalifa a fait complètement fondre son cerveau.