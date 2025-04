Wiz Khalifa a fait découvrir la beuh aux enfants de Snoop Dogg

On aurait cru que Uncle Snoop avait initié ses enfants à l'art de la salade bien avant, mais c'est bine Wiz Khalifa qui leur a fait découvrir.

La weed et le rap, c'est une longue histoire d'amour qui dure depuis bien longtemps déjà. Et si on devait nommer les deux plus gros fumeurs de beuh du rap game US, on citerait sans hésiter les noms de Snoop Dogg et de Wiz Khalifa. Deux rappeurs qui ont beaucoup bossé ensemble et qui entretiennent un vrai rapport fusionnel avec la weed, eux qui ont toujours un blunt bien chargé au bec. A ce sujet, Wiz a d'ailleurs une anecdote assez croustillante à raconter, lui qui a fait fumer les enfants de Snoop pour la première fois.

Le 18 avril, Wiz Khalfia dévoilait son nouveau projet "Kush & Orange Juice 2", avec de très gros noms en featuring. Un projet assez attendu par ses fans, puisque le rappeur s'était fait plutôt discret ces dernières années, avec des projets un peu confidentiels, contrairement à celui-ci qui a été bien amené niveau marketing. Il a donc multiplié les interviews récemment et ce week-end, il en accordait une à DJ Whoo Kid, l'ex-DJ officiel du G-Unit, dans laquelle il a expliqué que c'est lui qui avait initié les enfants de Snoop Dogg aux "pouvoirs magiques" de la weed.

Une expérience qui a eu lieu lors du tournage de "Mac & Devin go to High School", dans lequel un des fils de Snoop, Cordell Broadus, avait un rôle lui aussi.

Ouais, j'ai fait ça aux enfants de Snoop... On était en train de tourner 'High School', le film, et il était en train de faire ses trucs en dehors du van. Puis il est revenu dans le van, et il a dit un truc genre : 'Bande de petits enfoirés, vous êtes défoncés'!

Evidemment, cette anecdote fait beaucoup rire Wiz Khalifa. Car le rappeur était surpris : il pensait que les enfants de Snoop seraient forcément des experts en weed, comme leur père :

Je pensais qu'ils auraient déjà fumé, en vrai ! Je me disais, genre : 'c'est les enfants de Snoop, bien sûr qu'ils fument'. Mais c'est avec moi qu'ils ont été défoncés pour la première fois. Incroyable.

Le tournage de "Mac & Devin go to high school" a dû avoir lieu en 2011/2012, ce qui veut dire que les deux fils de Snoop présents sur le tournage à l'époque Cordae et Cordell, avaient 18 ans pour l'un et 15 ans pour l'autre. Pas des enfants, donc, mais on vous conseille tout de même d'attendre encore quelques années avant de fumer de la beuh avec les enfants de vos potes : tous les darons ne sont pas aussi cools que Snoop Dogg avec ça, et de toutes façons, "la drogue c'est mal, m'voyez ?"