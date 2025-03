Snoop Dogg en clash avec Spotify à cause du montant ridicule reçu pour son milliard de streams

Evidemment Snoop Dogg en a profité pour allumer la plateforme de streaming.

On a l'habitude de voir le streaming comme la nouvelle poule aux œufs d'or du rap game, puisque Spotify, Deezer et compagnie sont arrivés à un moment où les ventes de disques étaient en chute libre à cause du téléchargement illégal (et peut-être aussi du niveau des artistes...). Mais on vous l'a toujours répété : les plateformes ne paient pas toujours si bien que ça, si vous n'avez pass tous les droits sur vos sons. Snoop Dogg, qui a 35 ans de rap dans les pattes, en sait quelque chose, lui qui est en clash avec Spotify depuis l'histoire du fameux "milliard de streams".

Lors d'une interview pour le podcast "Business Untitled" en 2023, Snoop Dogg avait déclaré qu'il avait reçu une somme dérisoire pour son milliard de streams sur Spotify : "Dans le monde du streaming, je peux vous montrer, Spotify m'a envoyé de la thune après que j'ai atteint le milliard de streams. Mon éditeur m'a 'appelé. Il m'a dit : "Attends attends... Combien d'argent ça représente ?" Ce n'était même pas 45 000 dollars".

Spotify, plus d'un an après, a fini par répondre au rappeur via TMZ, en disant que, grosso modo, il s'était fait probablement arnaqué par ses collaborateurs :

45 000 $ pour un milliard de streams ? Il y a beaucoup de documents qui prouvent que un milliard de streams sur Spotify génère des millions de dollars de gains aux ayants droit. C'est malheureux d'apprendre que les paiements de Spotify ne sont pas arrivés jusqu'à Snoop. Snoop est une légende et heureusement, maintenant qu'il possède Death Row Records, il devrait voir un peu plus de cet argent.

Il est vrai que la récente acquisition du label Death Row par le rappeur devrait changer pas mal de choses. Mais Snoop Dogg reste apparemment fâché avec la plateforme, comme il l'a fait savoir sur Billboard : "Je n'ai plus de liens avec Spotify. Je suis seulement sur Tune FM", affirme le rappeur, en faisant référence à une nouvelle plateforme de streaming "éthique et transparente", utilisant la blockchain, promue par lui. Et si c'était peut-être ça, le but de la manœuvre ? Clasher Spotify pour faire la promotion de sa plateforme que personne en connait ?

Mauvaise nouvelle pour Snoop : ça s'annonce plutôt mal. Personne ne va aller utiliser son Tune FM, et personne ne va le suivre non plus dans son délire avec Trump. Ça commence à un peu trop se voir que tu as besoin de thunes, tonton...