Snoop Dogg explique comment 2Pac a tout changé dans Death Row

Le rappeur a vraiment fait passer le label dans al catégorie des professionnels.

Tupac restera à jamais gravé dans l'esprit des fans de rap partout dans le monde. Véritable figure emblématique du mouvement, inventeur de l'état d'esprit "thug life" et tout ce qui va avec, il aura tellement marqué le rap game que plus rien n'a jamais été pareil après sa mort. Mais au-delà du personnage charismatique, fascinant et attachant, 2Pac reste avant tout un sacré artiste et une véritable star, avec un degré d'exigence impressionnant et un véritable sens du travail bien fait. Snoop Dogg, qui l'a connu pendant la période Death Row, raconte comment il a tout changé dans le label.

Snoop était invité en interview dans le R&B Money Podcast, et a expliqué comment 2Pac l'avait influencé sur tous les aspects de sa carrière :

Quand 2Pac est arrivé à Death Row, il disait des trucs du genre : 'n*gro, tu dois t'améliorer. Tu dois avoir tes cheveux bien coiffés, tes ongles faits, comme les mecs de la Bay, n*gro.' Quand on a fait la vidéo de "Amerikas Most Wanted", il m'a même dit de couper mes cheveux, en disant que lui n'en avait pas.

Snoop Dogg se rappelle de 2Pac comme de quelqu'un qui a professionnalisé le rap à Death Row.

Il était loin devant nous. On était juste des artistes, lui c'était une superstar, tu vois ce que je veux dire ? C'est juste la vérité. Ce n'était peut-être pas la plus grosse superstar de l'époque, mais c'était une superstar et il comprenait ce que ça coutait d'être une vraie star. Il a été dans des films, il a été sur scène et il savait que Death Row, c'était un gros truc, mais il nous a aidés à nous améliorer sur certains points. Sur le fait d'être spontané, de faire de la musique et de la sortir directement. Il nous a donné un état d'esprit différent dans le travail. Quand il était là, le temps passé en studio devenait précieux. Avant, c'était juste des n*gro là-dedans pendant 9 heures. Après, c'est devenu : ''Pac arrive ici et il veut bosser. Alors tous ceux qui font de la merde, vous dégagez ailleurs."

Snoop Dogg termine en affirmant qu'encore aujourd'hui, il se sent habité par l'esprit et l'éthique de travail de 2Pac, d'autant plus que c'est maintenant lui qui a repris le commandement du label Death Row Records. On est cependant assez certains que 2Pac ne serait pas allé rapper à la soirée d'investiture de Donald Trump...