Dans une interview accordée à Vogue, Doja Cat se confie sur sa relation conflictuelle avec les réseaux sociaux tout en célébrant sa récente collaboration avec Jack Harlow — preuve qu’elle est plus réfléchie que jamais à propos de sa carrière et de son image.

Dans une conversation franche avec Vogue, Doja Cat a révélé qu’elle espérait mettre fin à ses disputes sur les réseaux sociaux avant l’âge de 50 ans, alors qu’elle n’a que 30 ans aujourd’hui. L’interprète de hits pop-rap explique que répondre aux critiques en ligne lui donne du pouvoir… mais celui des trolls plutôt que le sien. Elle a admis que ses réactions impulsives viennent souvent de peurs profondes, et qu’elle souhaite apprendre à prendre du recul à mesure qu’elle mûrit.

Ce tournant réfléchi arrive alors qu’elle multiplie les projets artistiques, dont sa collaboration récente avec Jack Harlow sur le titre “Just Us”. Selon Harlow, cette association était attendue depuis des années, et la connexion entre eux remonte à leurs débuts communs sur la scène musicale lors de la pandémie. Il ne tarit pas d’éloges sur sa créativité et son talent, parlant d’un moment important pour lui.

Au‑delà du clash et du buzz, Doja Cat semble vouloir adopter une approche plus consciente de sa présence en ligne, tout en restant concentrée sur sa musique et ses collaborations enrichissantes. Une évolution de mindset qui pourrait définir la suite de sa carrière.