Jack Harlow et Doja Cat en mode douceur avec "Just Us"

Probablement la plus grosse douceur du rap US de cette semaine !

Jack Harlow va sortir un album en 2025, et ça s'annonce encore comme un gros carton, comme presque à chaque fois pour le rappeur du Kentucky. Alors qu'on n'a pour l'instant toujours pas la date de sortie du projet, on a le droit à un nouvel extrait et une fois de plus, c'est très réussi. Il s'agit du titre "Just Us", en featuring avec Doja Cat. Un titre très smooth, très doux, qui parle évidemment d'amour, avec deux couplets kickés parfaitement par deux artistes rap en pleine maîtrise. Comme quoi, on peut faire des titres qui parlent d'amour sans brancher un autotune mal réglé. Pour ce qui est du clip, on retrouve les deux artistes dans une sorte de bar restaurant, en plein jeu de séduction, qui se poursuit d'ailleurs jusque dans les cuisines. Le boug Jack a d'ailleurs clairement l'air sous le charme, mais on ne peut pas lui en vouloir !