Ice Spice quitte la scène après 5 minutes de concert !

Les bad buzz s'accumulent pour la jeune rappeuse.

Ice Spice dans la sauce !

Elle est loin, l'époque où Ice Spice avait tout pour être la nouvelle reine du rap US. Un temps comparée à Nicki Minaj, avec qui elle a réalisé deux gros feats, son image se ternit de jour en jour, en grande partie à cause de son comportement déséquilibré. Et il y a quelques jours, la chanteuse a de nouveau fait parler d’elle, mais pas pour les bonnes raisons.

Invitée au Wildlands Festival à Brisbane, à l’occasion du nouvel an 2025, l’artiste de 24 ans était programmée pour une performance de 30 minutes. Cependant, celle qui avait clashé Cardi B est arrivée avec 25 minutes de retard ! Conséquence directe : elle n’a interprété que deux titres, qui selon ses fans n’étaient même pas ses plus connus. Et, sous les huées d’une foule déçue, elle a quitté la scène après seulement 5 minutes de concert.

American rapper Ice Spice has infuriated fans arriving 25 minutes late to her 30 minute set.



Festivalgoers who paid hundreds for a ticket were furious after the hitmaker performed only a couple of songs. #icespice #newyearseve #WildlandsFestival #brisbane #austalia #rap #news… pic.twitter.com/aowsp3Mtp5 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 1, 2025

Sur Instagram, Ice Spice a tenté de s’excuser… à sa manière, provoquant une nouvelle vague de colère parmi ses fans.

"Je suis désolée les gars, je suis sûre que vous pouvez me pardonner. C’était mon anniversaire et ça demande du temps de pouvoir ressembler à une Barbie", a-t-elle publié.

Cette déclaration, loin de calmer les esprits, n’a fait qu’alimenter les critiques envers la chanteuse. Beaucoup d’internautes s’interrogent sur l’avenir d’une carrière qui semblait prometteuse mais qui, aujourd’hui, est minée par des polémiques répétées. Ice Spice peut-elle encore redorer son blason, ou sommes-nous en train d’assister à la fin prématurée d’une carrière dans le rap US ?

Affaire à suivre...