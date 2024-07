Cardi B clashée par Ice Spice ?

"C'était drôle jusqu'à ce que je prenne sa place"

Cardi B semble avoir répondu à Ice Spice après qu'elle lui a fait une pique sur son nouvel album Y2K !

La chanson "BB Belt" a été divulguée jeudi 25 juillet avant la sortie du projet à minuit, et beaucoup, y compris Cardi elle-même, ont pensé que Spice s'en prenait à la star de "Bodak Yellow ". Sur le morceau, Ice Spice rappe : "Je pense qu'elle est jolie, mais elle change de visage / Elle se laisse distancer, salope, accélère le rythme / C'était drôle jusqu'à ce que je prenne sa place / Son homme l'appelle, mais je me demande qui c'est".

These bitches can’t see me in numbers or status, y’all had WAY too much time to catch up. Can’t see me in money, can’t see me in real estate, fashion, and CAN’T SEE ME IN PERSON either… I’m not in a rat race with none of you bitches!! And ima show yall — Cardi B (@iamcardib) July 25, 2024

Peu de temps après que la chanson a été diffusée en ligne, Cardi s'est attaquée à des rivales anonymes sur les médias sociaux. Elle a écrit sur X : "Ces salopes ont complètement perdu la tête... Je vais avoir tous mes retours de lèche sur mon album ... SUR CHACUNE D'ENTRE VOUS Sal***s ! !!"

Cardi a ajouté : "Ces sa***es ne peuvent pas me voir en nombre ou en statut, vous avez eu beaucoup trop de temps pour vous rattraper. Je ne peux pas me voir dans l'argent, je ne peux pas me voir dans l'immobilier, la mode, et je ne peux pas me voir en personne non plus."

These bitches have absolutely lost their mind… I’m getting all my lick backs on my album tho …ON EACH ONE OF YOU BITCHES !!! — Cardi B (@iamcardib) July 25, 2024

Les problèmes entre les natifs du Bronx existent depuis environ un an, Cardi B ayant semblé offenser Ice Spice lors de sa prestation au Hot 97 Summer Jam en juillet dernier. Pendant son concert, elle a fait la transition vers "Tomorrow 2" en jouant la chanson d'Annie "Tomorrow" et en projetant des images de l'orpheline Annie en train de twerker sur l'écran géant situé derrière elle sur la scène. De nombreux fans n'ont pu s'empêcher de remarquer la ressemblance frappante entre le personnage aux cheveux roux et bouclés et Ice Spice, et ont cru que Cardi se moquait de son adversaire.