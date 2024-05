Lauryn Hill : “The Miseducation of Lauryn Hill” sacré meilleur album pour Apple Music

Elle devance notamment Michael Jackson ou encore les Beatles.

Le mythique album "The Miseducation of Lauryn Hill" a ajouté un nouveau trophée à une liste déjà longue après avoir été couronné meilleur album de tous les temps par Apple Music. Le service de streaming a commencé à dévoiler son classement la semaine dernière et a dévoilé son top 10 mercredi 22 mai, avec le premier LP de Lauryn de 1998 à la première position.

Ebro Darden d'Apple a partagé la nouvelle avec Mme Hill en personne et a publié une vidéo sur Instagram.

"Nous avons surpris @mslaurynhill lors d'un dîner intime à New York pour lui dire que The Miseducation of Lauryn Hill était n°1 sur notre liste des 100 meilleurs albums."

La star des Fugees a réagi rapidement :

"Merci beaucoup. C’est mon prix, mais c’est un récit riche et profond qui implique tant de personnes et tant de sacrifices, tant de temps et tant d’amour collectif. C'est autant le mien que le vôtre. C’est notre fête."

Elle a également dédié le prix à sa mère qui était à ses côtés lors du dîner.

Au classement, "The Miseducation of Lauryn Hill" a devancé "Thriller" de Michael Jackson (n°2), "Abbey Road" des Beatles (n°3), "Purple Rain" de Prince (n°4) et "Blonde" de Frank Ocean (n°5).

Elle a été rejointe par une foule d'autres stars du hip-hop et du R&B sur la liste, notamment Kendrick Lamar, dont le "Good kid, m.A.A.d city, est arrivé au 7e rang, Beyoncé, dont "Lemonade" est au 10e rang, et JAY-Z avec "The Blueprint" classé n°13.

D'autres albums phares sont sur la liste comme "The Chronic" (n°19) de Dr. Dre, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (n°26) de Kanye West et "The Low End Theory" de A Tribe Called Quest (n°29), "Biggie's Ready to Die" (n°32) et Nas "Illmatic" (n°39).

Vous pouvez découvrir la liste complète juste ici.