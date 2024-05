Lauryn Hill travaille sur un nouvel album

25 ans après "The Miseducation of Lauryn Hill"

La légendaire rappeuse Lauryn Hill vient de réjouir ses fans en annonçant la sortie prochaine de nouveaux titres inédits.

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis le premier album de Lauryn Hill ("The Miseducation of Lauryn Hill"). Elle semble aujourd'hui prête à retourner dans la cabine. La rappeuse du New Jersey laisse entendre qu'elle va bientôt sortir une nouvelle musique.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'artiste de 48 ans a confirmé qu'elle planchait actuellement sur de la nouvelle musique, sans toutefois préciser de date de sortie exacte. "Ces nouveaux morceaux sont en route, je vous tiendrai au courant", a simplement écrit l'interprète de "Doo Wop (That Thing)" dans son message.

Lauryn Hill CONFIRMS new music is on the way 🚨 pic.twitter.com/6fRwDbdZPB — NFR Podcast (@nfr_podcast) May 15, 2024

Il faut dire que les amateurs de Lauryn Hill espèrent un nouveau projet de sa part depuis de nombreuses années maintenant. Son dernier album solo, l'iconique "The Miseducation of Lauryn Hill", remonte en effet à 1998.

Depuis, la rappeuse originaire du New Jersey s'est faite plus discrète, se concentrant sur ses tournées et n'offrant que de rares apparitions sur les morceaux d'autres artistes. Nul doute que cette annonce d'un retour en studio ravira ses fans de la première heure, impatients de découvrir le nouveau son de l'une des plus grandes voix féminines du hip-hop.