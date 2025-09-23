Houdi livre un nouveau visuel incroyable avec le clip de "Diamond"

Houdi continue à surprendre, avec une DA toujours aussi poussée pour ses clips.

Difficile de se faire un avis sur Houdi : le rappeur masqué souffle le chaud et le froid, passant d'un style à l'autre. Dans son album "Sirocco" sorti le 19 septembre, on est sur une vibe plus "mélo" et on peut dire que ça lui va plutôt bien. Nouvel exemple cette semaine avec le clip de "Diamond", extrait de son dernier projet.

En plus du morceau très mélancolique, c'est surtout le clip qui retient l'attention. Un clip encore très travaillé, avec une esthétique bien particulière, où Houdi apparaît presque en crooner de jazz tah les années 50. Franchement, visuellement ça en jette, on valide fort ! S'il y avait un MTV Video Music Awards en France, ses deux derniers clips feraient probablement partie des nominés.