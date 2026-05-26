Rob Base, le rappeur de "It Takes Two", est décédé à l'âge de 59 ans

Un des pionniers de la popularisation du rap US, Rob Base, est mort ce weekend a l'âge de 59 ans.

On avait eu un début d'année 2026 plutôt "tranquille" concernant les décès de personnes importantes dans la culture rap, à part la figure très controversée d'Afrika Bambaataa. Mais ça y est, le temps commence à nous enlever des artistes qui ont pesé dans le rap US : Rob Base, le rappeur qui se cache derrière le tube "It Takes Two", est décédé le 22 mai à l'âge de 59 ans.

La nouvelle a été annoncée par son compte Instagram, et dans le post, il est également dit que le rappeur est décédé "paisiblement", ce qui, on l'espère consolera ses fans et ses proches, même si la perte reste immense évidemment.

La musique de Rob, son énergie et son héritage ont aidé toute une génération à se construire et ont apporté de la joie à des millions de personnes à travers le monde. Au-delà de la scène, il était un père aimant, et une véritable force créative dont l'impact ne sera jamais oublié.

Et il faut avouer que la musique de Rob Base, notamment grâce à son duo formé avec le DJ EZ Rock dans les années 80, a vraiment marqué son époque. Deux gars de Harlem, avec un véritable amour pour le rap et la culture hip-hop, qui ont sorti un tube, "It Takes Two", et un album du même nom à une époque où il n'y avait pas tant de groupes qui réussissaient à décrocher un disque de platine avec du rap. On se souviendra aussi de "Get On The Dance Floor", qui atteindra la première place des charts aux USA.

En solo, Rob Base aura également sorti un album, "The Incredible Base", dont le succès n'a pas été le même, mais ça n'empêche pas le rappeur de figurer dans le panthéon du game, surtout parmi les artistes de cet époque : son impact a traversé les âges, lui qui était même présent dans la bande originale du jeu vidéo culte GTA : San Andreas. On adresse évidemment nos condoléances à tous ceux qui l'ont côtoyé.