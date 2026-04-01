Ünkut : Booba s'affiche avec des pièces de la nouvelle collection

Alors que le retour d'Ünkut a été officiellement annoncé il y a plusieurs semaines, on a désormais un vrai aperçu des premières pièces de la collection, portées par Booba lui-même.

Dans son parcours de rappeur entrepreneur, Booba aura vraiment eu deux business très florissants. D'un côté, le 92i, son label qui aura sorti de très gros artistes et de très gros albums, et de l'autre, la marque de vêtements Ünkut, à laquelle il a longtemps été associé avant de prendre ses distances et de mettre fin à l'aventure en 2018. Depuis, on attendait le retour d'une marque de streetwear associée à l'image d'un rappeur français. Et finalement, c'est Ünkut qui fait son grand retour, et on a même vu Booba s'afficher avec des pièces de la future nouvelle collection !

L'image de Booba et celle de Ünkut seront toujours liées, tant le rappeur avait mis la marque en avant dans ses clips, dans ses visuels, et c'est donc naturel de retrouver Kopp en "mannequin principal" de la marque pour son retour. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a toujours pas eu de communication officielle de la part de la marque, on se demande donc vraiment quel est le réel état d'avancement de la nouvelle collection. D'un autre côté, le fait que B2O poste plusieurs photos de lui habillé avec des nouvelles pièces Ünkut montre que ça a quand même bien avancé.

En story, ou en post sur son compte Instagram, on peut voir le rappeur vêtu d'une veste Ünkut assez réussie, avec un style sportif un peu rétro très efficace, mais des matériaux qui, eux, semblent être les mêmes que ceux des vêtements "techniques" modernes très à la mode dernièrement. Le choix des couleurs est sobre et plutôt efficace, ça donne clairement envie de voir la suite !