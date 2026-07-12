Après plusieurs projets marquants produits avec son frère jumeau Hopital, Mairo ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec BLISS. Pour ce nouvel album, le rappeur genevois s'entoure du producteur belge Neophron afin de proposer un disque où l'écriture occupe toujours une place centrale.

Une nouvelle direction artistique

Depuis plusieurs années, Mairo s'est imposé comme l'une des plumes les plus respectées du rap francophone. Révélé aux côtés de la SuperWak Clique, l'artiste suisse s'est construit une réputation grâce à sa technique d'écriture, ses nombreux jeux de mots et sa capacité à mêler réflexion et authenticité.

Avec BLISS, il explore une nouvelle palette musicale. Aux commandes des productions, Neophron apporte une identité sonore où se croisent samples jazz, pianos mélancoliques et influences hip-hop des années 1990. Une atmosphère qui laisse toute la place aux textes du rappeur.

Un album entre puissance et introspection

Le projet alterne plusieurs ambiances. Des morceaux comme ANTIOXYDANT affichent un rap plus incisif, porté par des prods dynamiques sur lesquelles Mairo démontre une nouvelle fois toute sa maîtrise technique.

À l'inverse, HAGOS dévoile une facette plus intime de l'artiste, tandis que SECOND SOUFFLE propose une réflexion plus personnelle sur son parcours, son évolution et les défis qui accompagnent sa carrière.

Tout au long de l'album, Mairo conserve ce qui fait sa force : une écriture dense, imagée et exigeante, sans jamais perdre en fluidité.

Après Hopital, la rencontre avec Neophron

Ces dernières années, Mairo avait principalement développé son univers aux côtés de son frère jumeau Hopital, producteur de plusieurs de ses projets, dont LA FIEV. Leur complicité artistique avait largement participé à construire l'identité musicale du rappeur.

Avec BLISS, l'arrivée de Neophron apporte une nouvelle couleur tout en respectant l'ADN de Mairo. Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives et démontre la capacité de l'artiste à évoluer sans renier ce qui a fait son succès.

Un retour déjà validé par les fans

Très attendu depuis plusieurs semaines, BLISS semble déjà avoir trouvé son public. Les premiers retours mettent en avant la qualité des productions, la cohérence du projet et, surtout, l'écriture toujours aussi précise de Mairo.

À une époque où de nombreux albums privilégient les formats courts et les morceaux calibrés pour les plateformes, BLISS prend le temps de développer un véritable univers. Une nouvelle preuve que Mairo continue de tracer sa propre route, en s'imposant un peu plus comme l'un des rappeurs les plus singuliers de sa génération.

Théo Afonso