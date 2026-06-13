Longtemps considéré comme un secret bien gardé de la scène suisse, Mairo est désormais impossible à ignorer. Membre de la nouvelle génération portée par la scène genevoise et proche de la SuperWak Clique, le rappeur s'est progressivement imposé grâce à une plume hors norme, une technique impressionnante et une identité artistique qui ne ressemble à aucune autre. Retour sur le parcours d'un artiste

De Genève à la reconnaissance du rap francophone

Originaire de Genève et d'origine érythréenne, Mairo commence à construire son univers dès l'adolescence. Rapidement repéré au sein de la scène suisse romande, il évolue aux côtés d'artistes comme Makala, Slimka ou Di-Meh, figures majeures de la SuperWak Clique qui contribuent à faire rayonner le rap suisse bien au-delà de ses frontières.

Au fil des années, Mairo affine son style à travers plusieurs projets remarqués comme 365 en 2017, 95 Monde Libre en 2020 ou encore Rougemort en 2021. Mais c'est véritablement en 2023 que son ascension prend une autre dimension avec la sortie de omar chappier, un projet qui attire l'attention des amateurs de rap technique et d'écriture exigeante.

Quelques mois plus tard, il enchaîne avec Déjeuner en paix, un EP entièrement produit par JeanJass. Cette collaboration confirme sa capacité à évoluer sur des productions variées tout en conservant une identité immédiatement reconnaissable.

Une plume redoutable devenue sa marque de fabrique

Si Mairo suscite autant d'engouement, c'est avant tout grâce à ses qualités d'écriture. Le Suisse s'est forgé une réputation de technicien capable d'enchaîner les doubles sens, les jeux de mots, les allitérations et les références culturelles sans jamais sacrifier le fond.

Son rap navigue constamment entre introspection, observations sociales, humour et réflexions identitaires. Une richesse d'écriture qui lui vaut aujourd'hui d'être régulièrement cité parmi les rappeurs les plus techniques de la nouvelle génération francophone.

Mais au-delà de la performance pure, Mairo séduit également par sa manière de poser. Son ton détaché, sa nonchalance naturelle et sa capacité à rendre complexes des textes très travaillés participent largement à son identité artistique.

Le freestyle Grünt qui a changé sa dimension

Fin 2024, Mairo franchit un nouveau cap médiatique grâce à son passage dans l'émission Grünt. Là où les artistes proposent généralement quelques minutes de freestyle, le Genevois livre une performance exceptionnelle de 51 minutes sans interruption.

Cette démonstration impressionne immédiatement les amateurs de rap. Sur les réseaux sociaux, les extraits deviennent viraux et de nombreux observateurs considèrent déjà cette prestation comme l'un des grands moments freestyle de l'histoire récente du rap francophone.

Ce passage agit comme un véritable accélérateur de carrière et permet à Mairo de toucher un public beaucoup plus large, notamment en France.

LA FIEV, l'album qui confirme tous les espoirs

Quelques semaines après ce coup d'éclat, Mairo annonce la sortie de son premier album : LA FIEV. Publié en février 2025, le projet est entièrement produit par son frère jumeau Hopital, avec qui il entretient une complicité artistique de longue date.

À travers treize morceaux, le rappeur développe des thèmes plus personnels que jamais. Il y évoque notamment ses origines, l'histoire de sa famille, les questions d'identité, les héritages culturels ou encore les conséquences de certaines formes de domination sociale et mentale.

L'album puise également son nom dans le film Fièvre à Columbus University, dont l'intrigue aborde les questions de communautés, d'appartenance et de coexistence. Une référence qui reflète parfaitement l'ambition du projet : utiliser le rap comme un outil de réflexion tout en conservant une exigence technique rare.

Avec LA FIEV, Mairo réussit le pari de proposer un rap dense, exigeant et accessible à la fois. Un projet qui a définitivement installé son nom parmi les artistes les plus respectés de sa génération.

L'un des visages du futur du rap francophone

À seulement quelques années de ses débuts, Mairo est désormais considéré comme l'une des figures montantes les plus crédibles du rap francophone. Entre sa maîtrise technique, son authenticité et sa capacité à aborder des sujets profonds sans perdre son sens de la formule, il incarne une nouvelle génération d'artistes qui remettent l'écriture au centre du jeu.

Et au vu de la trajectoire qu'il suit depuis deux ans, beaucoup estiment que le Suisse n'a pas encore atteint son plafond. Une chose semble certaine : le nom de Mairo risque de revenir très souvent dans les discussions autour des plus grands lyricistes du rap francophone moderne.

T.Afonso