La tactique est solide.

Mairo et H JeuneCrack viennent de réaliser une alliance efficace pour la sortie de leur EP commun, "La solution", dévoilé le 15 février. Un projet de trois titres sur lequel on retrouve notamment le morceau "Catenaccio", en référence à la tactique de football défensive italienne des années 90. Une démonstration de kickage et de technique, tout en insolence, avec une vidéo où on voit bien la complicité des deux artistes. Un duo qui fonctionne, on en redemande !