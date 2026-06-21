Depuis plusieurs années, une nouvelle scène rap émerge dans le sud de la France loin des projecteurs parisiens. Parmi ses représentants les plus talentueux, LEDOUBLE s'est progressivement imposé comme l'un des artistes les plus intrigants de sa génération.

Un représentant de la nouvelle scène du Sud

LEDOUBLE fait partie de cette génération d'artistes qui ont grandi avec le rap français mais aussi avec les influences venues du Royaume-Uni et des États-Unis. Cette ouverture se ressent dans sa musique, où les sonorités trap modernes côtoient des placements techniques et une écriture particulièrement soignée.

Au fil de ses projets, le Montpelliérain a développé un univers reconnaissable entre mille. Entre punchlines, doubles sens et références culturelles, il propose un rap exigeant sans jamais perdre en efficacité. Des sorties comme AVEC UN GRAND A, TRAGEDY ou encore MOTHERLODE lui ont permis de se construire une solide réputation auprès des amateurs de rap indépendant.

Un artiste validé par les passionnés

Si LEDOUBLE reste encore discret auprès du grand public, son nom revient régulièrement dans les discussions des connaisseurs. Son passage remarqué chez Grünt (une pure dinguerie !) a notamment marqué les esprits et confirmé ce que beaucoup pensaient déjà : il possède l'une des plumes les plus affûtées de sa génération.

Son entourage artistique participe également à cette dynamique. Aux côtés d'artistes comme OG Lounis, Deelee S, Chavi, Gal, Tisma ou encore Thoothpick, il contribue à faire rayonner un mouvement qui gagne progressivement en visibilité dans le paysage rap français.

FCK LABEL MACHINE, le projet qui confirme son ascension

En 2026, LEDOUBLE franchit une nouvelle étape avec FCK LABEL MACHINE, un projet collaboratif réalisé avec GAL. Plus qu'un simple album, le disque se présente comme une profession de foi pour toute une génération d'artistes indépendants.

Porté par des productions sombres et une direction artistique cohérente, le projet réunit plusieurs noms importants de l'underground francophone comme Jungle Jack, OG Lounis ou Oreall. L'accueil critique est très positif et confirme la place grandissante de LEDOUBLE parmi les rappeurs les plus respectés de la nouvelle scène.

Un nom à retenir

À contre-courant des tendances éphémères, LEDOUBLE construit sa carrière avec patience et cohérence. Son sens de l'écriture, son identité musicale et sa capacité à fédérer autour de lui font aujourd'hui de lui l'un des artistes les plus intéressants à suivre dans le rap français.

Si son ascension se poursuit au même rythme, le rappeur montpelliérain pourrait rapidement passer du statut de secret bien gardé à celui de figure incontournable de la nouvelle génération.