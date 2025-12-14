De ses débuts prometteurs à Bois‑Colombes à des concerts sold‑out et un univers unique, Jolagreen23 est passé du statut de jeune talent à celui d’artiste à suivre, prêt à marquer 2026 de son empreinte dans le rap français.

Jolagreen23 : de rookie à artiste incontournable, prêt à tout casser en 2026

Ce n’est plus une révélation : Jolagreen23, le jeune rappeur de Bois‑Colombes, a quitté le statut de rookie pour s’imposer comme une figure bien installée dans le rap français. Depuis ses débuts avec Bilbao et GOBI, il a su se construire un univers unique, mêlant drill, trap et influences gaming, et a capitalisé sur chaque projet pour montrer que sa place sur la scène urbaine n’était pas un hasard.

Une ascension fulgurante

De ses premiers EPs comme RECHERCHE & DESTRUCTION à son GOTY Edition en 2025, Jolagreen23 a démontré qu’il ne se contentait pas de suivre les tendances : il les crée. Ses concerts sold‑out à La Cigale et au Transbordeur de Villeurbanne ont confirmé sa capacité à fédérer un public large et fidèle. Aujourd’hui, il est passé de jeune talent prometteur à artiste à surveiller de près, capable de remplir des salles mythiques et d’imposer son style.

2026 : l’année de l’explosion

Tous les signes pointent vers une année 2026 explosive pour l’artiste. Entre ses collaborations dans la mode, le streetwear, et la sortie de nouveaux projets attendus, il s’apprête à franchir un cap décisif. Ceux qui le suivaient depuis ses débuts savent que l’énergie et la créativité qu’il déploie sont prêtes à atteindre un public encore plus large.

En résumé, Jolagreen23 n’est plus une simple promesse : il est désormais un crack du rap français, et tout laisse penser que 2026 sera son année pour tout casser et confirmer son statut d’icône urbaine en puissance.

Théo Afonso