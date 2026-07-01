Jay-Z menacé par un militaire d'Ouganda qui veut lui voler Beyoncé

Jay-Z a été menacé publiquement par le chef des armées d'Ouganda, le Général Muhoozi Kainerugaba, qui veut absolument faire de Beyoncé sa femme. Il est même prêt à porter cette affaire devant l'ONU.

Cela ne vous aura probablement pas échappé, mais le monde entier semble partir en vrille et ça fait déjà plusieurs mois (plusieurs années?) que ça dure. Une des preuves les plus évidentes de cette décadence généralisée, c'est le fait que les dirigeants politiques un peu partout dans le monde, ne montrent même plus aucun respect pour la fonction et se comportent comme d'énormes abrutis, simplement pour faire le buzz et le tour des réseaux sociaux. On pense à Trump, Macron, mais aussi au chef des armées d'Ouganda, le Général Muhoozi Kainerugaba, qui a menacé Jay-Z dans le but de lui "voler" Beyoncé.

Si on classe le Général Muhoozi Kainerugaba dans la case des politiques qui font n'importe quoi, c'est parce qu'il est à la fois le chef des armées, mais aussi le fils du président ougandais, et qu'il est donc un héritier de cette caste décadente. Et visiblement, lui non plus n'est pas dérangé par le fait de couvrir son pays de ridicule en se comportant de manière clownesque : il a menacé Jay-Z, dans les termes suivants :

Je donne une semaine à Jay-Z pour me rendre ma femme. Sinon, je vais porter cette affaire devant l'ONU.

On note l'élégance du gentleman : il n'a évidemment pas pensé à demander directement à Beyoncé de le rejoindre pour vivre une folle histoire, mais il s'adresse à son mari, comme si la chanteuse star pesant plusieurs centaines de millions de dollars lui appartenait. Au-delà de ça, la situation est évidemment très drôle, même si on n'aimerait clairement pas être à la place des Ougandais et avoir des gogols pareils à la tête de notre armée.

Ce n'est pas la première fois que le général se fait remarquer sur le sujet de Jay-Z et Beyoncé, on vous propose un petit florilège de ses citations sur le sujet :

Jay-Z devrait me donner Beyoncé, ou il devra venir en Ouganda pour se battre avec moi. Le vainqueur prendra Beyoncé. J'ai des centaines de vaches ankolé. Jay-Z est pauvre, il ne possède pas de bétail.

On envoie évidemment toute notre force aux habitants de l'Ouganda, qui ont déjà évité de peu une crise diplomatique avec le Kenya, après que le même général ait déclaré qu'il pouvait prendre Nairobi en moins de deux semaines. Il a aussi demandé aux femmes de l'armée ougandaise de porter des jupes. Bref, encore un champion du monde qui vit pour les caméras, et clairement pas pour améliorer le sort de son peuple. Un point commun partagé par beaucoup de dirigeants dans le monde actuellement...