Jay-Z, Eminem, Rakim, Kurupt et Masta Killa bientôt réunis sur le même album

On aura rarement vu autant de légendes du rap US réunies sur un même projet en 2026. Et le mieux dans tout ça, c'est que le projet sort cet été !

Des légendes du rap US, il y en a un paquet, même si on arrive un peu à la fin d'un truc ces deux dernières années : plus aucun artiste "récent" ne semble pouvoir prétendre à ce statut de légende pour le moment. Mais il faut aussi dire que les anciens sont toujours bien implantés dans le game, à l'image d'un Eminem qui réussit à créer l'évènement à chaque sortie, ou d'un Snoop qui continue d'être omniprésent même si ses ventes ne sont plus au rendez-vous. Et en parlant de légendes du rap, on a une bonne nouvelle : Eminem, Jay-Z, Rakim, Kurupt et Masta Killa seront bientôt réunis sur le même projet.

Un casting qui sent bon le rap US classique des années 90. On vous donne un peu de détails concernant cette news assez folle. Rakim, Kurupt et Masta Killa préparent un album commun, dont on ne connait pas encore le nom, mais dont on sait déjà que la sortie est programmée pour le mois d'août 2026. Un album qui sera produit par M80, et c'est lui-même qui a posté une photo de la tracklist du projet. Et sur le track numéro 6, on retrouve un featuring avec... Jay-Z et Eminem, soit deux des plus gros monstres de l'industrie de l'histoire du rap US.

Ce n'est pas tout, d'autres légendes seront également présentes sur le projet : Daz Dillinger, Ghostface, Raekwon, KRS-One, Kool G Rap, Snoop Dogg, bref, on va avoir droit à des couplets de plein d'anciens combattants, on a hâte de découvrir tout ça. Il s'agira du premier feat entre Jigga et le Slim Shady depuis "Renegade", en 2001. Un petit évènement qu'on attend avec impatience !