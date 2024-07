Drake vs. Kendrick Lamar : Rakim donne son avis sur le clash

Il en tire du positif.

Evidemment, c'est l'un des événements de l'année dans le rap américaine et cela restera un sujet dont on parlera quand on fera le bilan 2024 au mois de décembre prochain. Alors, forcément, tout le monde a son avis sur le violent clash qui a opposé Drake à Kendrick Lamar, y compris chez les old timers. Cela a déjà été le cas de LL Cool J ou de Snoop Dogg par exemple. Même en France, ce sujet a fait réagir ! Alors, forcément, quand Rakim, qui vient de sortir un nouvel album, "G.O.D.'s Network (Reb7rth)" est interviewé par Biilboard, le sujet revient évidemment sur le tapis. Et le God MC a estimé dans cet entretien que le beef entre Drake et Kendrick Lamar a été une bonne chose pour le hip-hop, et qu’il "a remis beaucoup de choses en perspective". Il a ensuite ajouté que, selon lui, Drizzy représentait le côté plus "mainstream" du rap tandis que K.Dot "représente le genre dans un sens plus traditionnel".

"Je pense que c'était important, car ces frères sont au sommet du hip-hop et vénérent le hip-hop. Vous savez, beaucoup de gens dans cette position n’accepteraient aucun défi, car ils ont trop à perdre. Donc c’était génial que ces frères mettent de côté leur succès populaire et se disent 'Ouais, faisons-le'. La bataille a remis beaucoup de choses en perspective, car elle a montré la différence entre le vrai hip-hop et le hip-hop grand public. Les jeunes artistes savent maintenant qu’il y a une différence. Beaucoup d’entre eux ne l’avaient pas compris. La plupart avait juste écouté sans savoir que beaucoup de gens ne classent pas ce qu’ils entendaient comme du vrai hip-hop. Cette battle était donc nécessaire pour le genre. Je tire mon chapeau à ces frères."

Comme quoi, il y a du positif à tirer de ce clash entre Drake et Kendrick Lamar.