Snoop Dogg donne son avis sur le clash entre Drake et Kendrick Lamar

Le rappeur les applaudit pour avoir relever le niveau du rap game.

Le rap game américain s’est beaucoup tapé dessus ces derniers temps. En première ligne, un clash entre Drake et Kendrick Lamar qui a passionné le monde entier. Alors que les choses semblent plus calmes désormais, un rappeur n’avait pas encore véritablement donné son avis sur la question : Snoop Dogg.

Après ses attaques dans le titre "Like That" avec Future et Metro Boomin, Kendrick Lamar s’est attiré les foudres de Drake. Le rappeur canadien a alors surenchéri avec "Taylor Made Freestyle", un disstrack où il rappe aux côtés de Tupac et Snoop Dogg grâce à l’intelligence artificielle. Ce titre lui a d’ailleurs valu des représailles de la famille du défunt interprète de "California Love". Alors que 50 Cent, Rick Ross et même La Fouine et Sadek ont donné leur avis sur ce clash, c’est au tour de Snoop Dogg de le faire. Le rappeur américain, directement impliqué avec le titre de Drake était interrogé par Entertainment Tonight : "La seule que je veux dire à propos de tout ce scénario, c’est que je veux leur faire à tous les deux une dédicace pour avoir relever le niveau en ce qui concerne les paroles et la création de chansons", déclare le rappeur.

"Ce sont mes neveux, poursuit Snoop Dogg. Je ne suis pas au milieu de ça, je les soutiens tous les deux et c’est une affaire personnelle, pas la mienne". Il conclut : "En ce qui concerne ce qu’ils ont fait pour l’industrie et le rap game, ils vous ont fait rapper à nouveau. Tu ne peux plus marmonner ton chemin vers une chanson, alors merci à tous". Si il n’y a pas de gagnant dans ce clash, Kendrick Lamar bat de nombreux records depuis la sortie des disstracks. Avec "Not Like Us", il a carrément explosé un autre exploit réalisé par Drake.