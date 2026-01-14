Kurupt fait face à de graves problèmes de santé, hospitalisé pendant des semaines

Le rappeur Kurupt, légendaire membre du Dogg Pound et véritable ambassadeur de la West Coast, se bat actuellement contre de graves problèmes de santé.

Ceux qui ont connu le rap US des années 90 se souviennent forcément de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, et aussi de la manière dont le gangsta rap West Coast avait fait main basse sur l'industrie. Avec à sa tête 2Pac, évidemment, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, mais aussi Kurupt, et tout le Dogg Pound de manière générale. Kurupt a notamment participé à populariser le désormais célèbre "C-Walk", mais visiblement, le train de vie de OG de Californie n'est pas bon pour la santé : hospitalisé pendant plusieurs semaines, le rappeur se bat contre de graves problèmes de santé.

Dieu a dit que nous devons vivre et ne pas mourir. Je veux envoyer un gros s/o à mon frère Kurupt. Remets toi vite, et je veux que tous ses fans lui envoient des milliers de messages sur son Instagram pour lui souhaite run bon rétablissement, et lui dire combien on l'aime .

C'est Daz Dillinger qui a attiré l'attention sur cette actualité, avec un message dans lequel il demande aux fans d'apporter tout leur soutien pour le rétablissement de Kurupt. il rappelle également la manière dont ils ont perdu tant d'autres légendes de la West Coast pour des problèmes de santé, à l'image de Nate Dogg par exemple, et rappelle à quel point les messages de soutien des fans peuvent être importants pour les artistes quand ça ne va pas trop.

Après quelques recherches, on apprend, notamment via le site américain TMZ, que Kurupt aurait été hospitalisé plusieurs semaines et qu'il fait face à de graves problèmes de santé, sans plus de précisions. Selon d'autres sources moins fiables, le rappeur aurait fait plusieurs AVC, mais son état serait en voie d'amélioration. On l'espère que tout ça va s'arranger pour lui, car on a déjà perdu bien trop de légendes du rap ces dernières années. Et on en profite pour se réécouter le fameux morceau "C-Walk", un véritable classique !