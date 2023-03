2pac : sa mort a été le signal pour Kurupt de quitter Death Row

La mort de 2Pac l'a poussé à quitter le label.

Kurupt a révélé dans une interview récente que la mort de 2Pac était la preuve que l'environnement autour de Death Row Records était très dangereux et que c'était la raison pour laquelle il a décidé de quitter le label.

Dans une nouvelle interview avec "The Art Of Dialogue", le rappeur de Dogg Pound a expliqué qu'au moment où il a suivi l'exemple de Dr. Dre et qu'il a demandé à être libéré de son contrat, tous les artistes de Death Row étaient devenus fatigués que leur vie dans la musique était la même que leur vie dans la rue.

"Partout où nous allions, nous devions garder les yeux ouverts et les pieds bien au sol. Nous devions rester ensemble et faire en sorte de nous protéger. Cela ne servait à rien de signer chez Death Row pour ressentir la même chose que lorsque nous étions dans la rue : nous nous sommes tous un peu brûlés les ailes à cause de ça..."

Il a poursuivi en expliquant qu'il ne pouvait pas rester après le départ de Dre même si les autres membres du label (Snoop Dogg, Daz Dillinger et Soopafly) étaient toujours présents. La présence de Suge Knight n'était plus suffisante pour assurer leur sécurité a-t-il reconnu.

"Dr. Dre a mis le mouvement en route en nous montrant qu'on pouvait partir. Dre est parti puis 2Pac a été assassiné, pour moi c'était la goutte d'eau. On se fait même tirer dessus malgré la présence de Suge. C'est comme ça maintenant..."

Il a aussi reconnu que Snoop et Daz ont fait de leur mieux pour éloigner 2Pac de la culture des gangs de Los Angeles avec laquelle ils avaient tous grandi.

"Les Crips et les Blodds, c'est quelque chose de réel, ce n'est pas une blague. Il ne faut pas jouer avec ça. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans à vie. Mais 2Pac était un militant, il n'était pas membre d'un gang, il vient d'un tout autre milieu, les Black Panther. Ce n'était pas sain pour lui. Beaucoup d'entre nous avions rejoint les gangs par choix, parce que nous devions le faire. Nous y avons vécu, nous devions protéger notre communauté."

Finalement, Kurupt reviendra à Death Row au début des années 2000 et en sera même le vice-président.